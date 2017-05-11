Нацбанк Кыргызстана проводит аукцион по продаже раритетных коллекционных монет

11 мая 2017, 18:30 Комментарии

Аукцион, на котором можно будет при обрести редкие коллекционные монеты, состоится 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка КР.

По данным финансового регулятора, нумизматический аукцион по продаже раритетных серебряных монет, выпущенных Национальным банком, состоится 12 мая в 16:00 по адресу: пр. Чуй, 168а (здание театра "Тунгуч").

Коллекционеры получат возможность приобрести редкие коллекционные монеты Кыргызстана, выпущенные за 25-летнюю историю Национального банка республики.

"Коллекционные монеты, выпускаемые Национальным банком, являются высокохудожественными произведениями, сочетающими в себе глубокий исторический смысл, художественное отражение культурного наследия кыргызского народа. Они имеют не только нумизматическую ценность, но и служат в качестве оригинального и эксклюзивного подарка", — подчеркивают в НБ КР.

На аукцион будут выставлены такие монеты, как "1000-летие эпоса Манас", "Архар", "Эдельвейс", "Ташрабат", "10 лет национальной валюте", "ШОС", "60 лет Великой Победе", "Ч.Айтматов" и другие. Стартовая цена лотов – 5 тыс. и 10 тыс. сомов.

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