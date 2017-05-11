Задержан подозреваемый в автонаезде на 15-летнего школьника

11 мая 2017, 18:31 Комментарии

Сотрудники Первомайского РУВД Бишкека и ГПМ задержали подозреваемого в совершении автонаезда на 15-летнего школьника. Об этом K-News сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Как сообщается, автомобиль подозреваемого нашли сегодня днем в Бишкеке в районе Кызыл-Аскера.

"Как оказалось, после аварии водитель бросил автомобиль в безлюдном месте. Всего задержаны трое и доставлены в отделение милиции. Сейчас ведется расследование", — рассказали в ГУВД.

Напомним, в Бишкеке, у главного входа рынка "Кудайберген", подростка сбила машина.

Авария произошла вчера, 10 мая, примерно в 22:00 на улице Патриса Лумумбы. 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу, на него совершен наезд на автомашине марки Mersedes-Benz белого цвета, водитель сразу же скрылся в неизвестном направлении. После наезда, мальчик попал под колеса другого автомобиля марки Subaru. Школьник скончался в больнице от полученных травм.