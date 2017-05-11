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Задержан подозреваемый в автонаезде на 15-летнего школьника

Источник:
http://knews.kg/2017/05/zaderz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425356-ru.html

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11 мая 2017, 18:31       Комментарии

Сотрудники Первомайского РУВД Бишкека и ГПМ задержали подозреваемого в совершении автонаезда на 15-летнего школьника. Об этом K-News сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Как сообщается, автомобиль подозреваемого нашли сегодня днем в Бишкеке в районе Кызыл-Аскера.
"Как оказалось, после аварии водитель бросил автомобиль в безлюдном месте. Всего задержаны трое и доставлены в отделение милиции. Сейчас ведется расследование", — рассказали в ГУВД.
Напомним, в Бишкеке, у главного входа рынка "Кудайберген", подростка сбила машина.
Авария произошла вчера, 10 мая, примерно в 22:00 на улице Патриса Лумумбы. 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу, на него совершен наезд на автомашине марки Mersedes-Benz белого цвета, водитель сразу же скрылся в неизвестном направлении. После наезда, мальчик попал под колеса другого автомобиля марки Subaru. Школьник скончался в больнице от полученных травм.

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