В Бишкеке в сквере "Сказка" посадили сакуры

11 мая 2017, 18:22 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. В сквере "Сказка" на пересечении улиц Байтик Баатыра и Токтогула состоялась церемония посадки сакуры в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Японией.

В церемонии посадки приняли участие горожане, вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков, глава Свердловской районной администрации Самарбек Болотбеков, сотрудники структурных подразделений мэрии, Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в КР Ямамура Ёсихиро, глава представительства JICA в КР Кикучи Казухико и выпускники JICA в КР.

Всего же в сквере появится шесть декоративных деревьев.