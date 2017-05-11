 
Доллар США: 67.7326 (+0.0994) 
Евро: 73.6287 (-0.22) 
Золото: 39.26 $/гр (-0.06) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Нацбанк Кыргызстана проводит аукцион по продаже раритетных коллекционных монетНацбанк Кыргызстана проводит аукцион по продаже раритетных коллекционных монетВидео новости за 11 мая 2017 годаВидео новости за 11 мая 2017 года

В Бишкеке в сквере "Сказка" посадили сакуры

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425354-ru.html

Похожие новости

В центре Бишкека посадили японскую сакуру (фото)

В честь 25-летия отношений между КР и Японией в Бишкеке появилась сакура

Фонтан "Сказка" в Бишкеке выглядит еще лучше — посадили сакуру

В каких районах Бишкека и Чуйской области 12 мая отключат электричество

Наезд на 15-летнего в Бишкеке — задержан подозреваемый

11 мая 2017, 18:22       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. В сквере "Сказка" на пересечении улиц Байтик Баатыра и Токтогула состоялась церемония посадки сакуры в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Японией.
В церемонии посадки приняли участие горожане, вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков, глава Свердловской районной администрации Самарбек Болотбеков, сотрудники структурных подразделений мэрии, Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в КР Ямамура Ёсихиро, глава представительства JICA в КР Кикучи Казухико и выпускники JICA в КР.
Всего же в сквере появится шесть декоративных деревьев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум