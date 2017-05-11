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В каких районах Бишкека и Чуйской области 12 мая отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425353-ru.html

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11 мая 2017, 18:00       Комментарии

12 мая в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 19:00:
– улицы Коллективная, Элебесова, Ахунбаева, Юнусалиева, Маяковского, переулок Читинский.
С 9:00 до 18:00:
– жилмассив "Кок-Жар" (улица Арстанбап), "Бакай-Ата" (северо-восточная часть).
С 9:00 до 17:00:
– микрорайон "Джал-23", № 22, улицы Фрунзе, Тимирязева, Горького, Панфилова, Чехова, ж/м "Ала-Тоо-1".
С 9:00 до 12:00:
– улицы 8-я линия, 9-я линия, переулки Охотский, Вологодский.
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– села Чон-Таш, Военно-Антоновка (улицы Комсомольская, Северная, Полярная, Крупской), Шалта, поселки Геологов, Заря, Геофизика;
– села Сокулук (улицы Кирова, Ленинградская, Школьная, Ошская, Московская, Победы), Романовка (улицы Озерная, Пионерская), Большевик, Беш-Терек (кошары), Полтавка (улицы Центральная, Партизанская, Октябрьская, Горького), Арал, Айдарбек, Ак-Башат;
– город Кара-Балта (улицы Тоголока Молдо, №№13-27, 30-44, Ленина, №№38-58, Топографическая, №№2-30).
С 8:30 до 17:00:
– город Кара-Балта (улицы Целинная, Кирова).
С 10:00 до 18:00:
– села Джайылма, Кирова, Кюрпюльдек.
С 9:00 до 15:00:
– город Каинды (улицы Красноармейская, Краснооктябрьская, 60 лет Октября, Кислых, Строительная).
С 6:00 до 20:00:
– село Кошой.

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