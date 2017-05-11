В каких районах Бишкека и Чуйской области 12 мая отключат электричество

11 мая 2017, 18:00 Комментарии

12 мая в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 19:00:

– улицы Коллективная, Элебесова, Ахунбаева, Юнусалиева, Маяковского, переулок Читинский.

С 9:00 до 18:00:

– жилмассив "Кок-Жар" (улица Арстанбап), "Бакай-Ата" (северо-восточная часть).

С 9:00 до 17:00:

– микрорайон "Джал-23", № 22, улицы Фрунзе, Тимирязева, Горького, Панфилова, Чехова, ж/м "Ала-Тоо-1".

С 9:00 до 12:00:

– улицы 8-я линия, 9-я линия, переулки Охотский, Вологодский.

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– села Чон-Таш, Военно-Антоновка (улицы Комсомольская, Северная, Полярная, Крупской), Шалта, поселки Геологов, Заря, Геофизика;

– села Сокулук (улицы Кирова, Ленинградская, Школьная, Ошская, Московская, Победы), Романовка (улицы Озерная, Пионерская), Большевик, Беш-Терек (кошары), Полтавка (улицы Центральная, Партизанская, Октябрьская, Горького), Арал, Айдарбек, Ак-Башат;

– город Кара-Балта (улицы Тоголока Молдо, №№13-27, 30-44, Ленина, №№38-58, Топографическая, №№2-30).

С 8:30 до 17:00:

– город Кара-Балта (улицы Целинная, Кирова).

С 10:00 до 18:00:

– села Джайылма, Кирова, Кюрпюльдек.

С 9:00 до 15:00:

– город Каинды (улицы Красноармейская, Краснооктябрьская, 60 лет Октября, Кислых, Строительная).

С 6:00 до 20:00:

– село Кошой.