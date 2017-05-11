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MegaCom приглашает в новый Центр продаж и обслуживания

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359675_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425352-ru.html

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11 мая 2017, 17:43       Комментарии

Ведущий оператор страны рад сообщить об открытии современного Центра продаж и обслуживания в центре города. Новый сервисный центр находится в недавно открывшемся торгово-развлекательном комплексе ГУМ "Чынар", который расположился на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова.
Современный ЦПО окружен многочисленными магазинами, торговыми центрами, кафе и административными офисами. Все это делает новый сервисный центр доступным и очень удобным для клиентов. Высококвалифицированные приветливые специалисты ждут абонентов и готовы предоставить профессиональную помощь и индивидуальную консультацию по мобильной связи и тарифам компании. Двери Центра продаж и обслуживания открыты для вас с 10.00 до 22.00 по адресу: пр. Чуй, 92.
В честь открытия с 7 по 17 мая будет действовать специальная акция. Пополните баланс на сумму 50 сомов и более в Центре продаж и обслуживания компании и получите бонусы в виде подарочных пакетов минут и SMS. Также в эти дни будет действовать 50% скидка на номера категории "Золото" и "Серебро", с помощью которых вы сможете подчеркнуть свою яркую индивидуальность.
Удобные и современные сервисные центры MegaCom функционируют по всему Кыргызстану: и в крупных городах, и в отдаленных районах. Каждый абонент может получить профессиональную консультацию, всю необходимую информацию о продуктах компании и оставить свой отзыв или пожелание в Центрах продаж и обслуживания и Фирменных салонах, которые каждый день обслуживают свыше 15 тысяч клиентов.
MegaCom – высокое качество обслуживание и забота об абонентах.
В центре внимания

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