В Кыргызстане прошел автопробег в честь Дня Победы

11 мая 2017, 17:49 Комментарии

С 5 по 8 мая в Кыргызстане прошел автопробег Бишкек – Каракол, приуроченный к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Он стартовал 5 мая в столице с возложения цветов к Вечному огню на площади Победы. Следующим пунктом стал город Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, где состоялся митинг-реквием памяти героев Великой Отечественной. В рамках митинга прошел конкурс строевой песни, концерт и флешмоб с запуском воздушных шаров в память о погибших и пропавших без вести в годы войны.

Затем участники посетили села Григорьевка, Семеновка и Ананьево, где прошли концерты и церемонии возложения венков и цветов.

В финальной точке автопробега - Караколе - состоялся митинг-реквием, посвященный 72-й годовщине Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. А после торжественной акции состоялся молебен в Свято-Троицкой православной церкви и праздничный концерт, организованный представителями литературного объединения "Поэтические голоса Иссык-Куля".