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В Кыргызстане прошел автопробег в честь Дня Победы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359671_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425351-ru.html

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11 мая 2017, 17:49       Комментарии

С 5 по 8 мая в Кыргызстане прошел автопробег Бишкек – Каракол, приуроченный к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Он стартовал 5 мая в столице с возложения цветов к Вечному огню на площади Победы. Следующим пунктом стал город Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, где состоялся митинг-реквием памяти героев Великой Отечественной. В рамках митинга прошел конкурс строевой песни, концерт и флешмоб с запуском воздушных шаров в память о погибших и пропавших без вести в годы войны.
Затем участники посетили села Григорьевка, Семеновка и Ананьево, где прошли концерты и церемонии возложения венков и цветов.
В финальной точке автопробега - Караколе - состоялся митинг-реквием, посвященный 72-й годовщине Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. А после торжественной акции состоялся молебен в Свято-Троицкой православной церкви и праздничный концерт, организованный представителями литературного объединения "Поэтические голоса Иссык-Куля".

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