В Оше победитель конкурса "Лучший учитель года-2017" получил автомобиль

11 мая 2017, 17:39 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. В г.Ош сегодня состоялся конкурс "Лучший учитель года – 2017", сообщает пресс-служба мэрии города.

В мероприятии приняли участие мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов, учители и учащиеся, родственники и друзья конкурсантов.

В конкурсе приняли участие 5 преподавателей, которые прошли отборочные туры.

В рамках конкурса звание "Учитель года-2017" получила учитель химии из школы "Жетиген" Айжан Абдувапова, которой мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев вручил главный приз – ключи от легкового автомобиля "Daewoo Matiz".

28-летняя Айжан Абдувапова работает учителем химии с 2011 года.

Остальным участникам конкурса Айтмамат Кадырбаев вручил дипломы и денежные премии по номинациям.

Также состоялось награждение школ города в номинации "Лучшая школа года-2017", победителям которой председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов вручил почетные грамоты и денежные премии.

В этом году первое место в номинации "Лучшая школа года-2017" заняла школа-гимназия "Олимп", второе место – школа №50 имени Нышанова, третье место – школа №7 имени Нариманова.