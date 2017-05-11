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В Оше победитель конкурса "Лучший учитель года-2017" получил автомобиль

 

Фотографии: kabar.kg

               

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425350-ru.html

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11 мая 2017, 17:39       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. В г.Ош сегодня состоялся конкурс "Лучший учитель года – 2017", сообщает пресс-служба мэрии города.
В мероприятии приняли участие мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов, учители и учащиеся, родственники и друзья конкурсантов.
В конкурсе приняли участие 5 преподавателей, которые прошли отборочные туры.
В рамках конкурса звание "Учитель года-2017" получила учитель химии из школы "Жетиген" Айжан Абдувапова, которой мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев вручил главный приз – ключи от легкового автомобиля "Daewoo Matiz".
28-летняя Айжан Абдувапова работает учителем химии с 2011 года.
Остальным участникам конкурса Айтмамат Кадырбаев вручил дипломы и денежные премии по номинациям.
Также состоялось награждение школ города в номинации "Лучшая школа года-2017", победителям которой председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов вручил почетные грамоты и денежные премии.
В этом году первое место в номинации "Лучшая школа года-2017" заняла школа-гимназия "Олимп", второе место – школа №50 имени Нышанова, третье место – школа №7 имени Нариманова.

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