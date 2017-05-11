Все интернаты до 15 мая обеспечат спецустройствами для ЦТВ

11 мая 2017, 17:54 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Все социальные учреждения интернатного типа будут обеспечены специальными устройствами для подключения к цифровому телерадиовещанию до 15 мая 2017 года. Об этом стало известно на очередном заседании Государственной комиссии по переходу на цифровое телерадиовещание в КР, сообщает пресс-служба парвительства.

Председатель Госкомиссии, первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев напомнил, что ранее Министерству труда и социального развития, Министерству здравоохранения и Министерству образования и науки КР было поручено решить вопрос подключения детских учреждений интернатного типа, домов престарелых и иных социальных учреждений интернатного типа к цифровому телевидению.

На заседания было отмечено, что в 116 стационарных учреждений Министерства труда и социального развития установлено 149 телевизоров, из которых 73 телевизора уже обеспечены приставами (ресиверами) и антеннами, позволяющими принимать сигнал цифрового телевидения. Для оставшихся 76 телевизоров приставки будут приобретены до 15 мая 2017 года.

По линии Министерства образования и науки функционируют 56 интернатов, 9 детских домов и 14 учреждений интернатного типа для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Они до 15 мая с.г. полностью будут обеспечены оборудованием для подключения к цифровому телевидению. Вместе с тем все реабилитационные центры для детей и подростков в городах Бишкек и Ош, а также в Чуйской области, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения, на сегодняшний день уже имеют доступ к цифровому телевидению.

Первый вице-премьер-министр подчеркнул, что граждане, находящиеся на попечении государства и проживающие в социальных учреждениях интернатного типа должны иметь доступ к цифровому телевидению.

"Динамика подключения социальных учреждений интернатного типа положительная. К 15 мая 2017 года данная работа должна полностью завершена", – резюмировал М.Абулгазиев.