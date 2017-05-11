В Кыргызстане все интернаты будут подключены к цифровому телерадиовещанию

11 мая 2017, 17:56 Комментарии

Все социальные учреждения интернатного типа в Кыргызстане до 15 мая будут обеспечены специальными устройствами для подключения к цифровому телерадиовещанию. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, на заседании правительства первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев напомнил, что ранее Министерству труда и социального развития, Министерству здравоохранения и Министерству образования и науки было поручено решить вопрос подключения детских учреждений интернатного типа, домов престарелых и иных социальных учреждений интернатного типа к цифровому телевидению.

Как говорится в сообщении, в 116 стационарных учреждениях Министерства труда и социального развития установили 149 телевизоров, из которых 73 телевизора уже обеспечены приставами (ресиверами) и антеннами, позволяющими принимать сигнал цифрового телевидения. Для оставшихся 76 телевизоров приставки будут приобретены до 15 мая.

По линии Министерства образования и науки функционируют 56 интернатов, 9 детских домов и 14 учреждений интернатного типа для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

"Они до 15 мая полностью будут обеспечены оборудованием для подключения к цифровому телевидению. Вместе с тем все реабилитационные центры для детей и подростков в городах Бишкек и Ош, а также в Чуйской области, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения, на сегодняшний день уже имеют доступ к цифровому телевидению", - говорится в сообщении.

М.Абулгазиев отметил, что граждане, находящиеся на попечении государства и проживающие в социальных учреждениях интернатного типа должны иметь доступ к цифровому телевидению.

"Динамика подключения социальных учреждений интернатного типа положительная. К 15 мая 2017 года данная работа должна полностью завершена", - сообщил М.Абулгазиев.