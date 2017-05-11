 
Доллар США: 67.7326 (+0.0994) 
Евро: 73.6287 (-0.22) 
Золото: 39.26 $/гр (-0.06) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В каких районах Бишкека и Чуйской области 12 мая отключат электричествоВ каких районах Бишкека и Чуйской области 12 мая отключат электричествоВсе интернаты до 15 мая обеспечат спецустройствами для ЦТВВсе интернаты до 15 мая обеспечат спецустройствами для ЦТВ

В Кыргызстане все интернаты будут подключены к цифровому телерадиовещанию

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425347-ru.html

Похожие новости

Все интернаты до 15 мая обеспечат спецустройствами для ЦТВ

В Кыргызстане прошел автопробег в честь Дня Победы

Все интернаты Кыргызстана обеспечат спецустройствами для цифрового телерадиовещания

Кыргызстанцы в Тюмени заняли призовые места в турнире по панкратиону "Новое поколение"

Кыргызстанцы могут узнать о своей прописке через Интернет

11 мая 2017, 17:56       Комментарии

Все социальные учреждения интернатного типа в Кыргызстане до 15 мая будут обеспечены специальными устройствами для подключения к цифровому телерадиовещанию. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
По ее данным, на заседании правительства первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев напомнил, что ранее Министерству труда и социального развития, Министерству здравоохранения и Министерству образования и науки было поручено решить вопрос подключения детских учреждений интернатного типа, домов престарелых и иных социальных учреждений интернатного типа к цифровому телевидению.
Как говорится в сообщении, в 116 стационарных учреждениях Министерства труда и социального развития установили 149 телевизоров, из которых 73 телевизора уже обеспечены приставами (ресиверами) и антеннами, позволяющими принимать сигнал цифрового телевидения. Для оставшихся 76 телевизоров приставки будут приобретены до 15 мая.
По линии Министерства образования и науки функционируют 56 интернатов, 9 детских домов и 14 учреждений интернатного типа для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
"Они до 15 мая полностью будут обеспечены оборудованием для подключения к цифровому телевидению. Вместе с тем все реабилитационные центры для детей и подростков в городах Бишкек и Ош, а также в Чуйской области, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения, на сегодняшний день уже имеют доступ к цифровому телевидению", - говорится в сообщении.
М.Абулгазиев отметил, что граждане, находящиеся на попечении государства и проживающие в социальных учреждениях интернатного типа должны иметь доступ к цифровому телевидению.
"Динамика подключения социальных учреждений интернатного типа положительная. К 15 мая 2017 года данная работа должна полностью завершена", - сообщил М.Абулгазиев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум