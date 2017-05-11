Учительница химии выиграла автомобиль Daewoo Matiz на конкурсе в Оше

11 мая 2017, 17:33 Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. В Оше лучшему учителю года вручили автомобиль марки Daewoo Matiz.

© Фото / Зульфия ТургуноваВ четверг состоялась финальная часть конкурса "Лучший учитель года — 2017". В четверг состоялась финальная часть конкурса "Лучший учитель года - 2017". Победительницей признали преподавателя химии школы-лицея "Жетиген" Айжан Абдувапову - мэр города Айтмамат Кадырбаев вручил ей ключи от машины. Остальные участницы получили денежные премии.

В финале соревновались пять конкурсанток. Они продемонстрировали свои профессиональные таланты в 10 конкурсах: "Презентация", "Минута полиглота", "Блиц-турнир", мастер-классах и других.

Кроме того, председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов вручил денежные премии лучшим общеобразовательным заведениям: школе-гимназии "Олимп" (первое место), СШ №50 имени Нышанова (второе), СШ №7 имени Нариманова (третье).