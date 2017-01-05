В Кыргызстане создадут оперативный штаб для решения вопросов по переходу на цифровое телевещание

11 мая 2017, 15:32 Комментарии

В Кыргызстане создадут оперативный штаб для решение вопросов по переходу на цифровое телевещание. Об этом заявил на очередном заседании Госкомиссии по переходу на цифровое телерадиовещание вице-премьер-министр Кыргызской Республики Мухамметкалый Абулгазиев, сообщает отдел информационного обеспечения Аппарата правительства КР.

По данным ведомства, для своевременного решения вопросов, связанных с переходом Кыргызстана с 15 мая 2017 года на цифровое телерадиовещание, будет создан оперативный штаб с образованием выездных групп технических специалистов для устранения сбоев и помощи при подключении к цифровому телерадиовещанию.

В состав штаба войдут представители соответствующих госорганов, организаций и руководители органов местного самоуправления.

По данным председателя Государственного комитета информационных технологий и связи КР Бакыта Шаршембиева, на сегодня по республике установлено 54 цифровых передатчика, которые обеспечивают 95% населения страны цифровым телевидением. Оставшиеся 5% населения проживают в 326 населенных пунктах, не охваченных цифровым телевещанием из-за того, что они расположены в так называемой "радиотеневой зоне".

"Для жителей этих населенных пунктов вещание аналогового телевидения будет сохранено и после 15 мая 2017 года, когда для всех остальных жителей республики аналоговое телевидение будет отключено и осуществлен на цифровое телевидение. Такая мера будет действовать до полной установки 211 цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов, которые позволят обеспечить жителей 326 сел цифровым телевидением. Договора на их поставку уже заключены. К настоящему моменту доставлено и установлено 9 ретрансляторов. В ближайшие дни в республику прибудет очередная партия ретрансляторов, которые будут установлены в определенных населенных пунктах", — говорится в сообщении правительства.