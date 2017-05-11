Все интернаты Кыргызстана обеспечат спецустройствами для цифрового телерадиовещания

11 мая 2017, 17:46 Комментарии

Все социальные учреждения интернатного типа будут обеспечены специальными устройствами для подключения к цифровому телерадиовещанию до 15 мая. Об этом стало известно на очередном заседании Государственной комиссии по переходу на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике.

Председатель Госкомиссии, первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев напомнил, что ранее Минсоцразвития, Миздрава и Минобразования поручено решить вопрос подключения детских учреждений интернатного типа, домов престарелых и иных социальных учреждений интернатного типа к цифровому телевидению.

"В 116 стационарных учреждений Минсоцразвития установлено 149 телевизоров, из которых 73 уже обеспечены приставами (ресиверами) и антеннами, позволяющими принимать сигнал цифрового телевидения. Для оставшихся 76 телевизоров приставки будут приобретены до 15 мая 2017 года. По линии Минобразования функционируют 56 интернатов, 9 детских домов и 14 учреждений интернатного типа для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Они до 15 мая полностью будут обеспечены оборудованием. Вместе с тем все реабилитационные центры для детей и подростков в городах Бишкек и Ош, а также в Чуйской области, находящиеся в ведении Минздрава, на сегодняшний день уже имеют доступ к цифровому телевидению", – говорится в сообщении.

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев подчеркнул, что граждане, находящиеся на попечении государства и проживающие в социальных учреждениях интернатного типа должны иметь доступ к цифровому телевидению.