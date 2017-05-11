 
Доллар США: 67.7326 (+0.0994) 
Евро: 73.6287 (-0.22) 
Золото: 39.26 $/гр (-0.06) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Оше победитель конкурса "Лучший учитель года-2017" получил автомобильВ Оше победитель конкурса "Лучший учитель года-2017" получил автомобильУчительница химии выиграла автомобиль Daewoo Matiz на конкурсе в ОшеУчительница химии выиграла автомобиль Daewoo Matiz на конкурсе в Оше

MegaCom приглашает в новый Центр продаж и обслуживания

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/megaco...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425342-ru.html

Похожие новости

MegaCom приглашает в новый Центр продаж и обслуживания

"Кыргызский Хатико", собака продолжает сторожить дом, который остался под оползнем

В ЦИК продемонстрировали систему голосования и подсчета голосов

Мэрия приглашает бишкекчан на "Ночь в музее"

В Узгенском районе оползни продолжают накрывать жилые дома. Жертв нет

11 мая 2017, 17:35       Комментарии

Ведущий оператор страны рад сообщить об открытии современного Центра продаж и обслуживания в центре города. Новый сервисный центр находится в недавно открывшемся торгово-развлекательном комплексе ГУМ "Чынар", который расположился на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова.
Современный ЦПО окружен многочисленными магазинами, торговыми центрами, кафе и административными офисами. Все это делает новый сервисный центр доступным и очень удобным для клиентов. Высококвалифицированные приветливые специалисты ждут абонентов и готовы предоставить профессиональную помощь и индивидуальную консультацию по мобильной связи и тарифам компании. Двери Центра продаж и обслуживания открыты для вас с 10:00 до 22:00 по адресу Чуй, 92.
В честь открытия с 7 по 17 мая будет действовать специальная акция. Пополните баланс на сумму 50 сомов и более в Центре продаж и обслуживания компании и получите бонусы в виде подарочных пакетов минут и SMS. Также в эти дни будет действовать 50%-скидка на номера категории "Золото" и "Серебро", с помощью которых вы сможете подчеркнуть свою яркую индивидуальность.
Удобные и современные сервисные центры MegaCom функционируют по всему Кыргызстану: и в крупных городах, и в отдаленных районах. Каждый абонент может получить профессиональную консультацию, всю необходимую информацию о продуктах компании и оставить свой отзыв или пожелание в Центрах продаж и обслуживания и Фирменных салонах, которые каждый день обслуживают свыше 15 тысяч клиентов.
MegaCom – высокое качество обслуживание и забота об абонентах.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум