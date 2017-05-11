В Чуйской области водитель "БМВ" сбил насмерть пенсионера

11 мая 2017, 17:15 Комментарии

8 мая в селе Кызыл-Дыйкан Жайылского района Чуйской области водитель совершил автонаезд на пешехода и скрылся с места преступления. От полученных травм 70-летний пострадавший скончался. Об этом сообщается на сайте МВД КР. Однако, по данным пресс-службы ведомства, автолюбителю не удалось уйти от ответственности.

По горячим следам сотрудники управления патрульной милиции по Чуйской области задержали нарушителя. Им оказался 43-летний житель Московского района Чуйской области гражданин А.А., управлявший автомашиной марки "БМВ 325".

В настоящее время ведется следствие, выясняются причины и обстоятельства ДТП, повлекшего к гибели человека.