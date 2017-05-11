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В Чуйской области водитель "БМВ" сбил насмерть пенсионера

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359670_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425341-ru.html

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11 мая 2017, 17:15       Комментарии

8 мая в селе Кызыл-Дыйкан Жайылского района Чуйской области водитель совершил автонаезд на пешехода и скрылся с места преступления. От полученных травм 70-летний пострадавший скончался. Об этом сообщается на сайте МВД КР. Однако, по данным пресс-службы ведомства, автолюбителю не удалось уйти от ответственности.
По горячим следам сотрудники управления патрульной милиции по Чуйской области задержали нарушителя. Им оказался 43-летний житель Московского района Чуйской области гражданин А.А., управлявший автомашиной марки "БМВ 325".
В настоящее время ведется следствие, выясняются причины и обстоятельства ДТП, повлекшего к гибели человека.

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