Сегодня: Текебаев обрастает долгами, ОБСЕ подрезали крылья, мощный оползень

11 мая 2017, 17:30 Комментарии

Остался должен. Городской суд поддержал решение первой инстанции о взыскании с Омурбека Текебаева одного миллиона сомов в пользу мэра Бишкека Албека Ибраимова. Таков размер платы за распространение недостоверных сведений об участке в Кой-Таше, где построил дом президент Атамбаев. Лидер "Ата Мекена" утверждал, что земля под строительство родового гнезда подарена главе государства в знак благодарности за назначение Ибраимова на пост руководителя столицы.

Кроме того, Текебаев распространил недостоверные сведения о площади участка. На самом деле он оказался почти в 10 раз меньше. В общем, сейчас оппозиционер, обвиняемый в коррупции, обрастает еще и долгами. Если и Верховный суд поддержит требования истца, то Текебаеву придется выплатить миллион сомов Ибраимову в качестве компенсации за моральный ущерб.

Никакой самодеятельности. Миссия ОБСЕ теперь будет ежегодно продлевать свой мандат на деятельность в Кыргызстане. Полномочия этой организации существенно урезаны, а Центр ОБСЕ в Бишкеке с 1 мая преобразован в программный офис. Теперь все проекты организации будут проходить согласование в правительстве и реализуются только после утверждения.

Как отметила официальный представитель МИД Кыргызстана Айымкан Кулукеева, вопрос об изменении статуса миссии "Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе" стоял давно, но процесс искрился благодаря тому, что ОБСЕ на крупном мероприятии в Польше предоставило свою площадку для политических заявлений Кадыржану Батырову. В Кыргызстане этот человек обвиняется в сепаратизме и подозревается в организации столкновений на межнациональной почве в июне 2010 года.

Опять трагедия на дороге. Накануне вечером в районе авторынка "Кудайберген" на пешеходном переходе совершен очередной смертельный наезд на подростка. Водитель, сбивший 15-летнего парня, с места происшествия скрылся. На его поиски ориентирован весь личный состав УПМ, в столице был введен план "Перехват", но задержать виновника ДТП пока не удалось.

В розыске белый "Мерседес". Находившийся за его рулем водитель на большой скорости сбил подростка. После удара пострадавшего отбросило на полосу встречного движения, где его переехал автомобиль "Субару". От полученных травм парень скончался в больнице. УПМ убедительно просит очевидцев или горожан, имеющих информацию об автомобиле с характерными повреждениями, оказать содействие в розыске виновника смертельного наезда.

Их вовремя отселили. В Узгенском районе неподалеку от сел Маркса и Курбу-Таш мощный оползень накрыл 45 домов, фельдшерско-акушерский пункт, мечеть, строящуюся школу и снес 35 опор линий электропередачи. Жертв удалось избежать потому, что за две недели до удара стихии по предписанию МЧС все местные жители были отселены, а их имущество вывезено.

А в Чон-Алайском районе продолжается ликвидация последствий землетрясения, произошедшего 3 мая. В наиболее пострадавшем от сильных толчков айыльном аймаке Жекенди обследовано более тысячи поврежденных домов, половина из них находится в аварийном состоянии, 3140 местных жителей направлены во временные пункты размещения. Палаточные городки установлены в селах Шибээ, Жекенди, Чулук, Кара-Тейит и Карамык.

Визит в Поднебесную. Президент Кыргызстана посетит с рабочей поездкой Китай. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина Алмазбек Атамбаев примет участие в международном экономическом форуме "Один пояс - один путь", который будет проходить в Пекине 14 и 15 мая.

На полях форума запланирована двусторонняя встреча лидеров Кыргызстана и Китайской Народной Республики. Сейчас КНР пытается возродить древний Шелковый путь в новом формате, на Евразийском континенте это будет крупнейший экономический проект, на реализацию которого Пекин выделяет 20 миллиардов долларов.

На Чолпон-Атинской начинается большой ремонт. Отрезок трассы от проспекта Чуй до улицы Анкара (бывшая Горького) закрыт для проезда транспортных средств. Как отмечают в мэрии Бишкека, на этом участке планируется не только укладка нового дорожного полотна, но и асфальтирование тротуаров с реабилитацией ирригационной сети.

Как подчеркивают в муниципалитете, реконструкция проводится в рамках общегородской программы. Пресс-служба мэрии рекомендует водителям заранее выбрать альтернативные маршруты движения. О сроках завершения работ ничего не сообщается. Между тем многие горожане жалуются на то, что на ранее закрытых дорогах ремонт ведется крайне вяло. В частности, в микрорайоне Джал уже три недели назад сняли с линии троллейбусы, надолбили в асфальте ямы и так все и оставили. Сейчас там нет ни техники, ни рабочих.