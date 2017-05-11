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Именем Чынгыза Айтматова назван Центральный парк в районе Малтепе г.СтамбулИменем Чынгыза Айтматова назван Центральный парк в районе Малтепе г.СтамбулСегодня: Текебаев обрастает долгами, ОБСЕ подрезали крылья, мощный оползеньСегодня: Текебаев обрастает долгами, ОБСЕ подрезали крылья, мощный оползень

В Стамбуле появится парк имени Ч. Айтматова, а также установят памятник

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359674_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425339-ru.html

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Именем Чынгыза Айтматова назван Центральный парк в районе Малтепе г.Стамбул

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11 мая 2017, 17:32       Комментарии

Президент Общественного объединения "Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова" Аскар Айтматов сообщил сегодня, 11 мая, что муниципалитет Стамбульского района Малтепе (Турция) принял решение дать имя Чингиза Айтматова центральному парку района.
По его словам, этот парк примыкает к основной автомобильной трассе Стамбула - автодороги Э-5.
Также принято решение установить памятник кыргызскому писателю в этом парке. В настоящее время ведется работа по подготовке эскизного проекта.

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