В Стамбуле появится парк имени Ч. Айтматова, а также установят памятник

11 мая 2017, 17:32 Комментарии

Президент Общественного объединения "Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова" Аскар Айтматов сообщил сегодня, 11 мая, что муниципалитет Стамбульского района Малтепе (Турция) принял решение дать имя Чингиза Айтматова центральному парку района.

По его словам, этот парк примыкает к основной автомобильной трассе Стамбула - автодороги Э-5.

Также принято решение установить памятник кыргызскому писателю в этом парке. В настоящее время ведется работа по подготовке эскизного проекта.