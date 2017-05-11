Президент Казахстана собирается обсудить в Киеве вопросы торговли с Украиной

11 мая 2017, 17:07 Комментарии

Дипломатические ведомства Казахстана и Украины в мае приступили к согласованию вопросов по организации визита осенью 2917 года в Киев президента Республики Казахстан Н.Назарбаева.

Одним из основных вопросов, которые планирует обсудить казахстанская сторона, является состояние торгово-экономических проблем между двумя странами. Астану беспокоит факт значительного снижения взаимного товарооборота между Казахстаном и Украиной, который упал в 2016 году до 1 млрд. долларов США.

Причинами такого спада во взаимной торговле, помимо общемировых экономических проблем, стали запрет РФ на транзит украинских и европейских товаров, следующих из Украины по территории РФ в Казахстан, а также ограничительные меры, принятые в рамках ЕАЭС.

Украинская сторона намерена добиваться увеличения экспорта своих товаров в Казахстан и планирует, что на встрече двух президентов П.Порошенко сумеет убедить Н.Назарбаева подписать несколько торговых соглашений по поставкам казахстанской стороне нескольких видов готовой продукции. Для достижения целей увеличения своего экспорта (через территорию РФ) Киев попытается убедить президента Казахстана воздействовать на российское руководство по снижению ограничений для транзита украинских товаров.

Кроме того, Киев намерен добиваться от Астаны полного запрета на поставки Российской Федерацией в Казахстан продукции из Республики Крым, а также товаров казахстанских предприятий на полуостров. При этом украинские дипломаты выражают заинтересованность получить конкретную информацию по линии каких министерств и отраслей проводятся (или планируется заключить) торговые сделки между Москвой (Крым) и Астаной.

Украина также планирует включить в перечень вопросов для обсуждения на саммите проблему использования потенциала Транскаспийского транспортного коридора (ТКК). Отдельные проблемы по наращиванию возможностей ТКК намечено проработать 1-2 июня с.г. в Одессе, где встретятся потенциальные перевозчики из Центральной Азии, Закавказья и Украины.

Украинские дипломаты в ходе встречи по подготовке саммита также акцентировали внимание на недопустимость участия казахстанских граждан в мероприятиях, проводимых Россией в Крыму. Они высказались за принятие казахстанским руководством пакета мер по предупреждению своих граждан о нежелательности проведения ими отпусков на крымском побережье. В качестве альтернативы украинцы предложили казахстанцам инфраструктуру одесской и николаевских областей.

Дипломаты обеих стран во время встречи также обменялись информацией об удобных датах визита Н.Назарбаева в Киев, но точные сроки поездки пока неизвестны.

ИА Содружество

Максат Нарымбаев

11.05.17