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Одобрен проект Программы сотрудничества между Правительством КР и ЮНИСЕФ на 2018-2022 годы

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/odobren-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425337-ru.html

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11 мая 2017, 17:08       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Чолпон Султанбекова сегодня, 11 мая, провела совещание, на котором рассмотрен проект Программы сотрудничества между Правительством Кыргызской Республики и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) на 2018-2022 годы. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Проект разработан министерствами, ведомствами республики совместно с представителями ЮНИСЕФ.
Согласно представленному проекту, Страновая программа ЮНИСЕФ на 2018-2022 годы будет поддерживать национальные усилия по созданию благоприятных условий для реализации прав детей и подростков, развития их потенциала в инклюзивном и защищенном обществе.
"Правительство Кыргызской Республики высоко оценивает вклад ЮНИСЕФ в развитие детей. Уверена, что Программа поспособствует успешной реализации ряда государственных стратегических программ", - отметила вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова. Она подчеркнула важность партнерства и межведомственного взаимодействия в реализации Программ сотрудничества, выразила благодарность Представителю ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике Юки Мокуо за активное участие в реализации прав детей Кыргызстана.
В ходе совещания было отмечено, что усилия, направленные на повышение потенциала медицинских работников, внедрение медицинских услуг для детей и совершенствование неотложной медицинской помощи, привели к росту числа спасенных новорожденных и уменьшению случаев детской смертности.
Значительный прогресс достигнут в вопросе разработки благоприятной национальной политики и законодательной базы в сфере защиты прав детей. Повышение потенциала местных органов власти и специалистов по дошкольному образованию, развитие дошкольных учреждений на местном уровне способствовало доступу детей к качественному дошкольному образованию.
По итогам обсуждения проект Программы сотрудничества между Правительством Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ на 2018-2022 годы был одобрен.

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