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Кыргызстанцы в Тюмени заняли призовые места в турнире по панкратиону "Новое поколение"

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425336-ru.html

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11 мая 2017, 17:28       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Кыргызстанцы в Тюмени заняли призовые места в турнире по панкратиону "Новое поколение", сообщает пресс-служба ассоциации "Замандаш".
К празднованию 9 мая в Тюмени прошел турнир по панкратиону "Новое поколение", в котором приняли участие наши соотечественники. На турнир съехались команды: Екатеринбурга, Курганска, Сургута, Салехарда, Нового Уренгоя, Тобольска, Омска, Челябинска, Ишима.
Турнир прошел в Бойцовском клубе Fighter kg. Тренер кыргызской команды Жапаркулов Турусбек подготовил к турниру ребят от 11 до 16 лет, а также от 20 до 25 лет.
В общем зачете кыргызская команда обошла представителей других команд Уральского федерального округа и заняла первое призовое место.
В индивидуальном зачете кыргызстанцы завоевали:
1 место - Калбердиев Элдияр, 13 лет , 34 кг;
1 место - Калбердиев Наарбек, 15 лет, 50 кг;
2 место - Калысбек уулу Сапарбек, 16 лет, 58 кг;
3 место - Калбердиев Марсел, 11 лет, 34 кг;
3 место - Мирбек уулу байсеит, 12 лет, 38 кг;
3 место - Жаанбаев Султан, 15 лет, 54 кг.
В старшей категории:
1 место - Мамытов Акыл, 22 года, 61 кг;
1 место - Самак уулу кубандык, 22 года, 66 кг;
1 место - Жумаканов Арген, 20 лет, 70 кг;
1 место - Таджибаев Алишер, 23 года, 77 кг.
Председатель кыргызской региональной общественной организации "Биримдик" Сманова Канзада отметила, что кыргызские джигиты показали свою силу духа и волю к победе. "Наше подрастающее поколение старается быть достойными продолжателями доблести и стойкости своих дедов и прадедов. В преддверие великого Дня Победы, участники турнира еще раз доказали, что, не смотря на победы и проигрыши, мы остаемся друзьями", - отметила она.

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