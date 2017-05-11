Именем Чынгыза Айтматова назван Центральный парк в районе Малтепе г.Стамбул

11 мая 2017, 17:33 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Муниципалитет Стамбульского района Малтепе (Турция) принял решение дать имя Чынгыза Айтматова центральному парку района. Об этом со ссылкой на президента ОО "Иссык-кульский форум имени Чынгыза Айтматова" Аскара Айтматова, сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

По его словам, этот парк примыкает к основной автомобильной трассе Стамбула - автодороги Э-5

Также принято решение установить памятник кыргызскому писателю в этом парке. В настоящее время ведется работа по подготовке эскизного проекта памятника.