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MegaCom приглашает в новый Центр продаж и обслуживанияMegaCom приглашает в новый Центр продаж и обслуживанияВ Стамбуле появится парк имени Ч. Айтматова, а также установят памятникВ Стамбуле появится парк имени Ч. Айтматова, а также установят памятник

Именем Чынгыза Айтматова назван Центральный парк в районе Малтепе г.Стамбул

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/imenem-ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425335-ru.html

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11 мая 2017, 17:33       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Муниципалитет Стамбульского района Малтепе (Турция) принял решение дать имя Чынгыза Айтматова центральному парку района. Об этом со ссылкой на президента ОО "Иссык-кульский форум имени Чынгыза Айтматова" Аскара Айтматова, сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
По его словам, этот парк примыкает к основной автомобильной трассе Стамбула - автодороги Э-5
Также принято решение установить памятник кыргызскому писателю в этом парке. В настоящее время ведется работа по подготовке эскизного проекта памятника.

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