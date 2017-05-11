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Одобрен проект программы сотрудничества между правительством Кыргызстана и ЮНИСЕФ на 2018-2022 годы

 

Фотографии: akipress.kg

     

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425334-ru.html

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11 мая 2017, 16:59       Комментарии

Вице-премьер-министр Кыргызстана Чолпон Султанбекова 11 мая провела совещание, на котором рассмотрен проект программы сотрудничества между правительством и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) на 2018-2022 годы.
Как сообщает пресс-служба правительства, проект разработан министерствами, ведомствами республики совместно с представителями ЮНИСЕФ.
Согласно представленному проекту, страновая программа ЮНИСЕФ на 2018-2022 годы будет поддерживать национальные усилия по созданию благоприятных условий для реализации прав детей и подростков, развития их потенциала в инклюзивном и защищенном обществе.
По словам Ч.Султанбековой, правительство высоко оценивает вклад ЮНИСЕФ в развитие детей. "Уверена, что программа поспособствует успешной реализации ряда государственных стратегических программ", - отметила она и подчеркнула важность партнерства и межведомственного взаимодействия в реализации программ сотрудничества. Кроме того, вице-премьер выразила благодарность представителю ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юки Мокуо за активное участие в реализации прав детей Кыргызстана.
В ходе совещания было отмечено, что усилия, направленные на повышение потенциала медицинских работников, внедрение медицинских услуг для детей и совершенствование неотложной медицинской помощи, привели к росту числа спасенных новорожденных и уменьшению случаев детской смертности.
"Значительный прогресс достигнут в вопросе разработки благоприятной национальной политики и законодательной базы в сфере защиты прав детей. Повышение потенциала местных органов власти и специалистов по дошкольному образованию, развитие дошкольных учреждений на местном уровне способствовало доступу детей к качественному дошкольному образованию", - сообщает пресс-служба.
По итогам обсуждения проект программы сотрудничества между правительством Кыргызстана и ЮНИСЕФ на 2018-2022 годы был одобрен.

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