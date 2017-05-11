В Генштабе повышают методическую подготовку помощников командиров воинских частей по правовой работе

11 мая 2017, 17:13 Комментарии

Учебно-методический сбор с юристконсультами и начальниками кадровых служб проходит 11-13 мая на базе Центра боевой подготовки Вооруженных сил. Об этом сообщает управление информационного обеспечения Генерального штаба ВС.

Сбор организован для повышения методической подготовки помощников командиров воинских частей по правовой работе и кадровых органов.

В ходе сбора будут отработаны вопросы социального обеспечения и соблюдения прав военнослужащих, такие как предоставление жилого помещения военнослужащим, назначение и перемещение офицеров по службе, увольнение с военной службы, выплата денежного довольствия, проведение служебного расследования, страхование жизни и здоровья, материальная ответственность военнослужащих.

Также будут обсуждены темы коррупционных правонарушений в системе ВС, профилактических и ограничительных мероприятий по противодействию терроризму и религиозному экстремизму, представления интересов воинских частей или учреждений в судебных органах.

"Кроме того, отдельным блоком представлен спектр вопросов по призыву, прохождению и увольнению с военной службы военнослужащих по призыву и контракту составами солдат, сержантов и старшин и определения офицеров запаса на военную службу в ВС и другие воинские формирования", - говорится в сообщении.

Занятия проводят должностные лица Генштаба, а также представители Военной прокуратуры и военной контрразведки ГКНБ.

Сбор проводится в соответствии с планом подготовки органов управления, соединений, частей и учреждений Генштаба.

Как отмечается в сообщении, такой же сбор проведут в южном регионе республики 17-19 мая.