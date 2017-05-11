Кыргызстанцы могут узнать о своей прописке через Интернет

11 мая 2017, 17:16 Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Кыргызстанцы могут проверить свои адреса регистрации на портале электронных услуг e.srs.kg в онлайн-режиме, сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС).

Это стало возможным благодаря стартовавшему 1 мая приему документов на оформление новых паспортов.

Обязательным требованием для получения паспорта является наличие данных о прописке гражданина в базе ГРС. Если актуальные сведения имеются в Едином государственном реестре населения (ЕГРН), от заявителя не потребуют никаких справок или копий документов при заполнении электронной анкеты для получения нового паспорта.

Таким образом, новый онлайн-сервис позволяет гражданам узнавать о наличии необходимых данных в базе ГРС перед посещением центров обслуживания населения или отделов паспортно-визовой регистрационной работы.

Как проверить наличие адреса регистрации:

<ul> <li>в адресной строке браузера наберите srs.kg;</li> <li>на главной странице в разделе "Проверка документов" выберите "Проверка адреса регистрации";</li> <li>заполните поле "ПИН" и отметьте "галочкой" поле "Я не робот".</li> </ul> При отсутствии данных о прописке необходимо обратиться в ЦОН или паспортный стол для регистрации по конкретному адресу.