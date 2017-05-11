Кыргызские спортсмены стали лучшими на турнире по панкратиону в Тюмени

11 мая 2017, 16:55 Комментарии

9 мая в Тюмени прошел турнир по панкратиону "Новое поколение", в котором приняли участие наши соотечественники, сообщают в Ассоциации "Замандаш".

Тренер кыргызской команды Турусбек Жапаркулов подготовил к турниру ребят от 11 до 16 лет, а также от 20 до 25 лет.

"В общем зачете кыргызская команда обошла представителей других команд Уральского — федерального округа и заняла первое призовое место. Кыргызские джигиты показали свою силу духа и волю к победе. Наше подрастающее поколение старается быть достойными продолжателями доблести и стойкости своих дедов и прадедов", – говорится в сообщении.

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