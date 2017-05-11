Исакунова: В Кыргызстане назрела потребность в создании рабочих мест с достойной оплатой труда

11 мая 2017, 16:59 Комментарии

Министр труда и социального развития Кыргызстана Таалайкуль Исакунова посетила ярмарку вакансий, которая проходит в Бишкеке в здании Бишкекского гуманитарного университета. Министр обошла всех работодателей, представленных на площадке (порядка 60 компаний), после чего резюмировала, что в стране назрела необходимость создания рабочих мест с достойной оплатой труда. О проблемах трудоустройства и выезда граждан за границу в поисках работы K–News побеседовал с министром труда и соцразвития КР.

Скажите, нужны ли подобные ярмарки и что дает их проведение? – Я думаю, что такие ярмарки-площадки очень важны и нужны. Информации очень много, есть частные агентства и государственные службы по содействию занятости, также много информации об открытых вакансиях публикуется в СМИ. Тем не менее, эта площадка объединяет всю имеющуюся информацию о доступных вакантных местах. Здесь работодатель может получить того, кого ищет, а человек, ищущий работу, получает возможность выбора. Кроме того, на таких ярмарках мы можем увидеть определенные проблемы.

О каких проблемах идет речь? – Я прошла всех работодателей, представленных здесь, и могу сказать, что много вакантных мест предлагают наши государственные учреждения. В частности школы, медучреждения — им требуются кадры, причем не разнорабочие, а высококвалифицированные медработники, врачи, терапевты, учителя. В одном только Первомайском районе мы видим, как много вакансий открыто. Почему люди не идут работать на эти вакантные места?! Дело в низких заработных платах.

Что сегодня делается для поднятия заработных плат? – Мы должны вести речь не только о создании рабочих мест как таковых, но и о создании рабочих мест с достойной оплатой труда, достойных условий труда, где соблюдается трудовые договорные условия, соблюдается вопрос охраны и безопасности труда. Это является сегодня на госуровне достаточно серьезным вызовом и вопросом, который требует безотлагательного решения. В рамках концепции политики 2040 мы сейчас закладываем основу того, что вся наша политика должна крутиться вокруг человека. Важны не столько наши экономические показатели, сколько благополучие обычного гражданина. Мы должны поставить во главу угла любой политики человека-труженика, который дает нам различные блага. Нас должно интересовать насколько ему комфортно, насколько его заработная плата отвечает всем его элементарным потребностям, его семьи. И речь должна идти не только о полноценном питании, но и о том, чтобы оставались деньги на развитие человека. Это очень важно!

Сколько сегодня составляет заработная плата госслужащего? – Стыдно говорить… Базовая ставка сегодня — 5 тыс. сомов плюс надбавки за стаж и так далее. Например, в нашем министерстве рядовой сотрудник получает 6 тыс. 700 сомов. Недавно вышло новое постановление правительства о повышении базовой ставки до 7 тыс. сомов.

Мы не можем повышать качество госслужбы, пока не повысим зарплату государственного служащего. Это касается и предложений частных компаний. Сегодня они предлагают людям невысокие зарплаты до 10 тыс. сомов. Многих не удовлетворяет предлагаемая оплата труда, и они вынуждены искать варианты заработка за рубежом.

Чем плохо трудоустройство за рубежом? – Оно имеет определенные последствия – разрыв семейных отношений, дети остаются без присмотра, жить на чужбине тоже сложно. Люди в поисках более достойной оплаты труда вместе с тем приобретают очень большое количество проблем.

Государство будет прикладывать все усилия для того, чтобы повышать оплату труда в государственной системе, и привлекать частный бизнес, партнеров, чтобы наши граждане были нацелены оставаться в Кыргызстане, а не уезжать за пределы страны в поисках более высокой оплаты труда. В принципе, думаю, страна к этому движется, хотя у нас и ограниченные экономические и финансовые возможности.