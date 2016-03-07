В Кыргызстане за 4 месяца зарегистрировано 8 случаев массовых драк среди школьников

11 мая 2017, 17:13 Комментарии

Массовые драки среди школьников проходят сразу после спортивных мероприятий между учебными заведениями. Об этом на заседании ОНС сообщил начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД КР Азамат Абдрахманов.

По его словам, с начала года МВД издано 4 приказа по данной проблеме.

«За 4 месяца зарегистрировано 8 случаев массовых драк среди школьников. В отношении каждого проводим следствие. Все случаи были совершены на территории или вблизи школ. Зачастую после спортивных мероприятий школьники проводят драки с применением холодного оружия», — сказал он.

Также Абдрахманов добавил, что за каждой школой в регионах МВД не может закрепить сотрудника ИДН.

«Только в Бишкеке и Оше за каждой школой закреплены сотрудники ИДН. Для того, чтобы работать с каждым учебным заведением, необходимо 400 сотрудников милиции», — сообщил представитель МВД КР.