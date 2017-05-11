Что скрыла Ибраимова?

11 мая 2017, 16:43 Комментарии

В последнее время заметную активность в качестве эксперта в экономике развила бывший руководитель Счетной палаты Кыргызстана, бывший член временного правительства Эльмира Ибраимова. Она, бесспорно, высокообразованный и компетентный человек, но оказавшись в компании не очень удачливых в прошлом чиновников, а теперь оппозиционеров, она почему-то стала пугать население негативными экономическими прогнозами и цифрами и предрекать очень нерадостную картину.

Ибраимова не обвиняет напрямую правительство. Она пытается убедить аудиторию в том, что все предоставленные кабмином данные по экономической политике, итогам прошлого года, планы - это всего лишь красивая статистическая картинка, а реальному положению дел соответствует низкий рост эффективности исполнительной власти, высокий уровень расходов при недоборе налогов, отсутствие инвестиций для развития и, как следствие, высокий уровень миграции. То есть, фактически правительство водит и президента, и парламент, и население за нос, отчитываясь ежеквартально об итогах развития страны.

Если верить Ибраимовой, то получается, что работающее все эти годы правительство, вернее ни одно из правительств, так и не смогло продвинуть Кыргызстан вперед, а рецептами выхода из сложной ситуации владеют только те, кто находится вне власти. Но так ли это? Потому что критиковать и предлагать решения не совсем одно и то же.

Конечно, проблем в экономике страны достаточно много, Кыргызстан вынужден брать кредиты в целях развития, и доверие инвесторов вернуть после двух революций и алчных правителей очень нелегко.

Но ведь страна живет, движется вперед, не стоит на месте, не идет вспять, а именно движется.

На что и указывают итоги 2016 года. В прошлом году в стране продолжался экономический рост. Он был обусловлен положительным вкладом со стороны всех основных секторов экономики, где промышленность занимает одно из ведущих мест.

Правительство не скрывает, что с января по сентябрь прошлого года ситуация в промышленности не была простой, но спад удалось преодолеть и выйти на позитивные значения, в том числе благодаря увеличению производства на "Кумторе".

Но помимо данного золотодобывающего предприятия рост отмечен в сфере добычи полезных ископаемых (на 20,1 процента), в производстве очищенных нефтепродуктов (на 44,4 процента), а также в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий (на 12,1 процента). Кроме того, устойчивый рост продемонстрировал и сектор услуг. В 2016 году темп прироста экономики в Кыргызстане составил 3,8 процента (в 2015 году прирост составлял 3,9 процента), без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор прирост ВВП составил 3,7 процента, но в 2015 году – 4,9 процента. То есть в целом в стране наблюдается устойчивая тенденция роста.

Сегодня уже невозможно представить развитие экономики Кыргызстана без вклада денежных переводов со стороны мигрантов. Конечно, люди едут на заработки за границу не от лучшей доли, но именно их перечисления на родину сегодня являются одним из значительных стимулов внутреннего спроса и поддержки как бюджета семьи, так и бюджета страны. В 2016 году чистый приток денежных переводов физических лиц в долларовом эквиваленте, осуществляемых через системы переводов, увеличился на 21,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Нужно надеяться, что именно стимулирование внутреннего спроса за счет денежных переводов будет являться и стимулом для роста экономики, основной составляющей которой пока является потребление, а значит, и создавать потенциальную возможность для возвращения наших мигрантов домой. И это мы уже замечаем – строительный бум в Кыргызстане сдержал рост желающих уехать и вернул на родину многих соотечественников, которые теперь могут получать адекватную своему труду зарплату.

В целом сфера строительства в прошлом году показала один из лучших темпов роста, где увеличение наблюдалось на 7,4 процента. Эти показатели были достигнуты благодаря росту объема инвестиций в этот сектор, где более двух третей от общего объема вложенных средств были направлены на строительство, прежде всего, промышленных объектов: это строительство объектов по добыче полезных ископаемых, обеспечение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, транспортной деятельности и на жилищное строительство.

Объемы инвестиций в строительство из внутренних источников в прошлом году возросли на 1,5 процента, рост внешних инвестиций составил 7,1 процента.

Внешние инвесторы пока более активны в республике и вложение средств, по большей части, осуществляется за счет кредитов и грантов, но без этого страна, к примеру, не смогла бы выйти из энергетической зависимости, начать строить дорожные сети. По итогам 2016 года прирост инвестиций наблюдался практически во всех отраслях, что, конечно, сказалось и на налоговых поступлениях, рост которых в прошлом году составил 7,1 процента.

Впервые за несколько лет правительству удалось не только увеличить расходы Социального фонда, но и исполнить его бюджет с профицитом, который по итогам 2016 года составил 2,3 млрд сомов, или 0,5 процента к ВВП.

Все эти цифры объективны. Возможно, правительству бы и хотелось приукрасить истинную картину. Но получится ли это? Сегодня кабмин Кыргызстана находится под прицелом парламента, общества и оппозиции, которые не спускают с него глаз, чтобы своими замечаниями или требованиями стимулировать его на работу.