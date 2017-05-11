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В розыск объявлен еще один вероятный участник теракта в метро Питера

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359666_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425325-ru.html

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Теракт в Таиланде: более 50 человек пострадали от взрыва в торговом центре

11 мая 2017, 16:45       Комментарии

В розыск объявлен еще один вероятный участник подготовки теракта в метро Санкт-Петербурга. Это друг предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова Фаррух Таджибаев. Об этом сообщает издание "Преступная Россия".
В ФСБ считают, что он был одним из звеньев преступной цепи и направлял действия Джалилова.
Таджибаев проживал в Москве, работал поваром, в Россию приехал из Кыргызстана. Незадолго до теракта 24-летний молодой человек переехал в Санкт-Петербург. После трагедии исчез. Сейчас он официально объявлен в розыск по подозрению в терроризме.
Теракт в питерском метро произошел 3 апреля текущего года: в вагоне метро прогремел взрыв. В результате него погибли 16 человек, десятки получили ранения. По версии следствия, в вагоне находился террорист-смертник Акбаржон Джалилов, который пронес бомбу в рюкзаке и привел ее в действие. В Московской области и Санкт-Петербурге задержаны вероятные организаторы и подельники исполнителя теракта. Все они - уроженцы Центральной Азии, некоторые имели паспорта граждан России. Гражданство РФ было и у смертника - он получил его в 16 лет.

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