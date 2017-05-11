В Бишкеке улица Чолпон-Атинская закрывается на капитальный ремонт

11 мая 2017, 16:47 Комментарии

В связи с реконструкцией отрезок улицы Чолпон-Атинской будет закрыт для движения автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

По данным МП "Бишкекасфальтсервис", с 16 мая от проспекта Чуй до улицы Анкара (бывшая ул. Горького) будут производиться работы по ремонту дорожного полотна, устройству тротуаров, ирригационной системы.

Ремонт производится в рамках программы по реконструкции межквартальных и внутримикрорайонных дорог.

Мэрия г. Бишкек приносит извинения за причиненные неудобства и во избежание заторов просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.