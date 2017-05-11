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В Бишкеке улица Чолпон-Атинская закрывается на капитальный ремонт

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359665_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425324-ru.html

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В связи с реконструкцией отрезок ул.Чолпон-Атинской будет закрыт – мэрия Бишкека

До конца лета закроют часть улицы Чолпон-Атинской

11 мая 2017, 16:47       Комментарии

В связи с реконструкцией отрезок улицы Чолпон-Атинской будет закрыт для движения автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
По данным МП "Бишкекасфальтсервис", с 16 мая от проспекта Чуй до улицы Анкара (бывшая ул. Горького) будут производиться работы по ремонту дорожного полотна, устройству тротуаров, ирригационной системы.
Ремонт производится в рамках программы по реконструкции межквартальных и внутримикрорайонных дорог.
Мэрия г. Бишкек приносит извинения за причиненные неудобства и во избежание заторов просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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