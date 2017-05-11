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Кыргызские и японские ученые обсудили сохранение средневековых городищ в Чуйской области

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzski...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425323-ru.html

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11 мая 2017, 17:00       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. В Национальной академии наук (НАН) КР состоялся международный семинар "Средневековые чуйские городища: сохранение, использование, исследования", организованный Институтом истории и культурного наследия НАН КР совместно с Университетом ТЕЙКО (Токио, Япония). Об этом сообщает пресс-служба Академии наук.
В рамках двух сессий с новыми данными (включая разведку с использованием дрона) по городищам Чуйской долины выступили японские археологи: Ямаучи К. и Мочизуки К., а также представитель Академии наук Таджикистана Б.Бобомуллоев с докладом "Буддийские храмы Чуйской долины и Южного Таджикистана: точки соприкосновения".
Участниками семинара обсуждались такие вопросы, как сохранение, музеефикация городищ Ак-Бешим (Суяб), Красная речка (Невакет), создание возможностей для увеличения потока туристов.
Один из докладчиков Валерий Кольченко отметил, что существует ряд проблем по фиксации памятников, состоящих в списке памятников республиканского значения, в частности, на сегодняшний день в нем числятся 67 памятников (из которых 53 – памятники археологии, в том числе 20 городищ). В результатах исследований П. Н. Кожемяко на 1959 год было указано 62 городища, в более поздних исследованиях – еще больше. Названия некоторых памятников указаны некорректно, также, бывает сложно разобраться и в их локализации.
По словам одной организаторов семинара Бакыт Аманбаевой, проходящая конференция – это не подведение итогов (так как совместный кыргызско-японский научно-исследовательский проект долгосрочный, до 2020 года), ее цель - скорее привлечение внимания общественности.
"В нашу работу уже вовлечены различные ВУЗы, самое главное – что мы получили возможность работать – вести раскопки, далее мы намерены вести работы по консервации данных памятников. В нашей стране необходим практический механизм взаимодействия структур, ведущих работу по памятникам археологии – Министерством культуры, Национальной Академии наук и местная администрация", - рассказала Бакыт Аманбаева.
Профессор университета Тейко (Япония) Ямаучи Казуо в своем выступлении отметил: "Кыргызстан является центральным звеном Великого Шелкового пути. Я веду работу в Кыргызстане с 2011 года. Надеюсь, что результаты нашей конференции будут использованы и для углубления знаний по истории, археологии, и для развития туризма".
Представитель Национальной комиссии КР по делам ЮНЕСКО Н.Т.Аскарова обратила внимание участников, что в 2014 году три городища Чуйской области были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
"В связи с этим государство должно брать на себя ответственность по охране данных памятников в соответствии с международными нормами", - сказал он.

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