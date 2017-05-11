До конца лета закроют часть улицы Чолпон-Атинской

11 мая 2017, 16:28 Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Отрезок улицы Чолпон-Атинской в Бишкеке закроют для движения автотранспорта в связи с реконструкцией, сообщает пресс-служба мэрии.

Участок от проспекта Чуй до улицы Анкара (бывшая Горького) будет закрыт с 16 мая, предположительно, до конца лета. Здесь проведут работы по ремонту дорожного полотна, устройству ирригационной системы и тротуаров. Ремонт производится в рамках программы реконструкции межквартальных и внутримикрорайонных дорог.

Мэрия Бишкека просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения во избежание заторов.