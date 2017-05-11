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В связи с реконструкцией отрезок ул.Чолпон-Атинской будет закрыт – мэрия БишкекаВ связи с реконструкцией отрезок ул.Чолпон-Атинской будет закрыт – мэрия БишкекаПять финалисток претендуют на титул "Мисс футбол-2017"Пять финалисток претендуют на титул "Мисс футбол-2017"

До конца лета закроют часть улицы Чолпон-Атинской

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425322-ru.html

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11 мая 2017, 16:28       Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Отрезок улицы Чолпон-Атинской в Бишкеке закроют для движения автотранспорта в связи с реконструкцией, сообщает пресс-служба мэрии.
Участок от проспекта Чуй до улицы Анкара (бывшая Горького) будет закрыт с 16 мая, предположительно, до конца лета. Здесь проведут работы по ремонту дорожного полотна, устройству ирригационной системы и тротуаров. Ремонт производится в рамках программы реконструкции межквартальных и внутримикрорайонных дорог.
Мэрия Бишкека просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения во избежание заторов.

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