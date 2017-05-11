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Вера Брежнева приедет в Бишкек для встречи с ВИЧ-инфицированными детьмиВера Брежнева приедет в Бишкек для встречи с ВИЧ-инфицированными детьми

Милиции предлагают активнее мониторить социальные сети

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/milits...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425321-ru.html

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11 мая 2017, 16:49       Комментарии

Заместитель председателя общественного наблюдательного совета МВД Ялкун Даутов предложил сотрудникам пресс-службы ведомства больше мониторить социальные сети. Об этом зампред ОНС заявил на заседании совета.
«Ранее экс-заместитель руководителя пресс-службы Елена Аилчиева каждый день мониторила социальные сети и оперативно отвечала на все вопросы пользователей. Сейчас такую работу никто не ведет. Может, пресс-службе стоит назначить одного сотрудника, который будет как и прежде работать с пользователями социальных сетей?», — поинтересовался он.
На что глава пресс-службы МВД Бакыт Сеитов ответил, что каждый сотрудник пресс-службы сейчас зарегистрирован в социальных сетях и мониторит ситуацию.
Кроме того, члены ОНС выдвинули ряд предложений по оптимизации работы пресс-службы МВД.

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