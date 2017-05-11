Милиции предлагают активнее мониторить социальные сети

11 мая 2017, 16:49 Комментарии

Заместитель председателя общественного наблюдательного совета МВД Ялкун Даутов предложил сотрудникам пресс-службы ведомства больше мониторить социальные сети. Об этом зампред ОНС заявил на заседании совета.

«Ранее экс-заместитель руководителя пресс-службы Елена Аилчиева каждый день мониторила социальные сети и оперативно отвечала на все вопросы пользователей. Сейчас такую работу никто не ведет. Может, пресс-службе стоит назначить одного сотрудника, который будет как и прежде работать с пользователями социальных сетей?», — поинтересовался он.

На что глава пресс-службы МВД Бакыт Сеитов ответил, что каждый сотрудник пресс-службы сейчас зарегистрирован в социальных сетях и мониторит ситуацию.

Кроме того, члены ОНС выдвинули ряд предложений по оптимизации работы пресс-службы МВД.