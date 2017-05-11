Вера Брежнева приедет в Бишкек для встречи с ВИЧ-инфицированными детьми

11 мая 2017, 16:39 Комментарии

Посол доброй воли ЮНЭЙДС (Объединенная Программа ООН по ВИЧ и СПИДу) по странам Восточной Европы и Центральной Азии Вера Брежнева посетит Бишкек и встретится с ВИЧ-инфицированными детьми и их родителями. Об этом K-News сообщила специалист ПРООН по коммуникациям и связям с общественностью Айгуль Болотова.

"Вера Брежнева приедет на один день. Цель приезда – поддержка ВИЧ-инфицированных детей, подростков и их родителей. Также ее визит поможет привлечь внимание к проблеме дискриминации ВИЧ-инфицированных", — сказала Айгуль Болотова.

Встреча состоится 16 мая, где также будут присутствовать звезды отечественной эстрады.