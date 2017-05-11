Исламские игры: определились соперники боксеров Кыргызстана

11 мая 2017, 16:33 Комментарии

Сегодня, 11 мая, в Баку (Азербайджан) прошла жеребьевка состязаний по боксу в рамках Исламских игр солидарности.

Как сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, Кыргызстан в этих соревнованиях представят восемь боксеров под руководством главного тренера Адылкана Бекболотова.

По воле жребия Рахманкул Аватов, Турат Осмонов и Эржан Тургумбеков стартуют со стадии 1/4 финала, остальные пятеро с 1/8 финала.

Уже завтра, 12 мая, пройдут предварительные бои в трех весовых категориях – до 60 кг, до 64 кг и свыше 91 кг. В этот день на ринг выйдет Данияр Дамирдин уулу, ему достался соперник из Казахстана Куан Куатов.

"На Играх в Баку выступает второй состав сборной, первый уже выступал на чемпионате Азии в Ташкенте. Жеребьевка прошла хорошо, надеемся, что будут медали", - сказал Бекболотов.

Соперники кыргызстанцев в стартовых боях:

до 49 кг

<li>Рахманкул Аватов - Мироншох Ибрагимов (Узбекистан)</li>

до 52 кг

<li>Турат Осмонов - Муртадха Ал-Судани (Ирак)</li>

до 56 кг

<li>Мирбек Шеров - Халил Литим (Алжир)</li>

до 60 кг

<li>Эржан Тургунбеков - Жавид Чалабиев (Азербайджан)</li>

до 64 кг

<li>Данияр Дамирдин уулу - Куан Куатов (Казахстан)</li>

до 69 кг

<li>Эсен Рахматов - Туласимараам Тарумалингам (Катар)</li>

до 75 кг

<li>Азамат Каныбек уулу - Нурсахед Паззиев (Туркменистан).</li>

Отметим, в программу игр включен 21 вид спорта. Делегацию Кыргызстана из более ста человек возглавляет Канатбек Арпачиев. Церемония открытия игр состоится 12 мая, а закрытие - 22 мая.