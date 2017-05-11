 
Доллар США: 67.7326 (+0.0994) 
Евро: 73.6287 (-0.22) 
Золото: 39.32 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Алматы пассажирский автобус врезался в "Гелендваген" и протаранил столб: пострадали 17 человек (видео)В Алматы пассажирский автобус врезался в "Гелендваген" и протаранил столб: пострадали 17 человек (видео)В музее имени М.Фрунзе пройдет мероприятие в честь Дня материВ музее имени М.Фрунзе пройдет мероприятие в честь Дня матери

Внесены изменения в некоторые законодательные акты КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vneseny-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425318-ru.html

Похожие новости

Внесены изменения в Закон КР "О государственном пенсионном социальном страховании"

Внесены изменения в Закон КР "О ВИЧ/СПИДе в Кыргызстане"

Во Франции законодательно запретили брать на работу слишком худых моделей

Negatiff: Аи-92 подорожал на некоторых АЗС Бишкека, в столичном интернет-клубе избили посетителя

Президент КР раскритиковал некоторых депутатов Госдумы РФ за разжигание ксенофобии

11 мая 2017, 16:09       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (законы КР "Об электрической и почтовой связи", "О лицензионно-разрешительной системе", "О телевидении и радиовещании"). Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Закон инициирован рядом депутатов Жогорку Кенеша и принят 30 марта 2017 года.
Указанный Закон направлен на создание правовых условий для успешного перехода на цифровое вещание, поддержку отечественных вещателей, развитие отечественных продакшн студий, а также стимулирует производство телевизионных передач на государственном языке. Закон также направлен на создание благоприятной нормативной правовой базы для развития рынка цифрового вещания с учетом новых технологий, которые позволят расширить услуги и повысить их конкурентоспособность.
Для гармонизации Закона КР "Об электрической и почтовой связи" с международным законодательством и обеспечения его соответствия целям внедрения цифрового телерадиовещания, Законом вводится ряд новых терминов. В частности, статья 2 Закона КР "Об электрической и почтовой связи" дополняется такими определениями как "вещательный мультиплекс", "канал вещания", "конверсия радиочастотного спектра", оператор телерадиовещания", "радиочастота" "распространение теле-, радиоканалов", "формирование электрического сигнала теле-, радиоканалов", "частотное присвоение".
Законом устанавливается более четкий порядок радиочастотного менеджмента – выделения и перераспределения полос и номиналов частот, уточнение функций регулятора в этой сфере, возможность выдачи лицензий на использование радиочастотного спектра по результатам торгов – аукциона или конкурса, что является наиболее прозрачной и демократичной международной практикой, наиболее актуальной в связи с предстоящей необходимостью высвобождения радиочастот для целей цифрового вещания.
Одной из важных задач принятого Закона является создание условий для телерадиоорганизаций использовать национальную аудиовизуальную продукцию студий-изготовителей, что в свою очередь даст возможность развития новой индустрии – росту производства отечественных программ и передач независимыми продакшн-студиями.
Закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня официального опубликования.
Правительству КР в течение шести месяцев поручено привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум