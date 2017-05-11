Внесены изменения в некоторые законодательные акты КР

11 мая 2017, 16:09 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (законы КР "Об электрической и почтовой связи", "О лицензионно-разрешительной системе", "О телевидении и радиовещании"). Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Закон инициирован рядом депутатов Жогорку Кенеша и принят 30 марта 2017 года.

Указанный Закон направлен на создание правовых условий для успешного перехода на цифровое вещание, поддержку отечественных вещателей, развитие отечественных продакшн студий, а также стимулирует производство телевизионных передач на государственном языке. Закон также направлен на создание благоприятной нормативной правовой базы для развития рынка цифрового вещания с учетом новых технологий, которые позволят расширить услуги и повысить их конкурентоспособность.

Для гармонизации Закона КР "Об электрической и почтовой связи" с международным законодательством и обеспечения его соответствия целям внедрения цифрового телерадиовещания, Законом вводится ряд новых терминов. В частности, статья 2 Закона КР "Об электрической и почтовой связи" дополняется такими определениями как "вещательный мультиплекс", "канал вещания", "конверсия радиочастотного спектра", оператор телерадиовещания", "радиочастота" "распространение теле-, радиоканалов", "формирование электрического сигнала теле-, радиоканалов", "частотное присвоение".

Законом устанавливается более четкий порядок радиочастотного менеджмента – выделения и перераспределения полос и номиналов частот, уточнение функций регулятора в этой сфере, возможность выдачи лицензий на использование радиочастотного спектра по результатам торгов – аукциона или конкурса, что является наиболее прозрачной и демократичной международной практикой, наиболее актуальной в связи с предстоящей необходимостью высвобождения радиочастот для целей цифрового вещания.

Одной из важных задач принятого Закона является создание условий для телерадиоорганизаций использовать национальную аудиовизуальную продукцию студий-изготовителей, что в свою очередь даст возможность развития новой индустрии – росту производства отечественных программ и передач независимыми продакшн-студиями.

Закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня официального опубликования.

Правительству КР в течение шести месяцев поручено привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.