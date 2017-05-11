Пять финалисток претендуют на титул "Мисс футбол-2017"

11 мая 2017, 16:21 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Федерация футбола Кыргызстана представила имена пяти девушек-финалисток конкурса "Мисс футбол — 2017".

В финал прошли Айсулуу Аракеева, Надира Исакова, Наталия Гайворонская, Вероника Ковтунова, Тинатин Ишенбекова.

Для участия в последнем туре конкурса финалисткам необходимо отправить федерации видео на тему "Почему я люблю футбол?" (длительность — 30 секунд). Обладательницу звания "Мисс футбол" жюри назовет 15 мая.

Победительница конкурса получит возможность представлять Федерацию футбола КР на всех международных мероприятиях, участвовать в различных фото и видеосъемках.