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Пять финалисток претендуют на титул "Мисс футбол-2017"

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/piat-fina...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425317-ru.html

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Претендентки на звание "Мисс футбол 2017"

За кого голосуете? Девять кандидаток на звание "Мисс футбол"

11 мая 2017, 16:21       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Федерация футбола Кыргызстана представила имена пяти девушек-финалисток конкурса "Мисс футбол — 2017".
В финал прошли Айсулуу Аракеева, Надира Исакова, Наталия Гайворонская, Вероника Ковтунова, Тинатин Ишенбекова.
Для участия в последнем туре конкурса финалисткам необходимо отправить федерации видео на тему "Почему я люблю футбол?" (длительность — 30 секунд). Обладательницу звания "Мисс футбол" жюри назовет 15 мая.
Победительница конкурса получит возможность представлять Федерацию футбола КР на всех международных мероприятиях, участвовать в различных фото и видеосъемках.

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