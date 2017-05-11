В связи с реконструкцией отрезок ул.Чолпон-Атинской будет закрыт – мэрия Бишкека

11 мая 2017, 16:31 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. В связи с реконструкцией отрезок улицы Чолпон-Атинской будет закрыт для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис", с 16 мая текущего года в связи с реконструкцией отрезка улицы Чолпон-Атинская от проспекта Чуй до улицы Анкара (бывш. Горького) будет закрыт для движения автотранспорта.

На данном участке будет производиться работы по ремонту дорожного полотна, устройству тротуаров, ирригационной системы.

Ремонт производится в рамках программы по реконструкции межквартальных и внутримикрорайонных дорог.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за причиненные неудобства и во избежание заторов просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.