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В связи с реконструкцией отрезок ул.Чолпон-Атинской будет закрыт – мэрия Бишкека

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-sviazi-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425316-ru.html

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11 мая 2017, 16:31       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. В связи с реконструкцией отрезок улицы Чолпон-Атинской будет закрыт для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
По данным муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис", с 16 мая текущего года в связи с реконструкцией отрезка улицы Чолпон-Атинская от проспекта Чуй до улицы Анкара (бывш. Горького) будет закрыт для движения автотранспорта.
На данном участке будет производиться работы по ремонту дорожного полотна, устройству тротуаров, ирригационной системы.
Ремонт производится в рамках программы по реконструкции межквартальных и внутримикрорайонных дорог.
Мэрия города Бишкек приносит извинения за причиненные неудобства и во избежание заторов просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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