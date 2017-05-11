В музее имени М.Фрунзе пройдет мероприятие в честь Дня матери

11 мая 2017, 16:05 Комментарии

В музее имени М.Фрунзе 12 мая пройдет мероприятие "Женщина хранительница домашнего очага и семейного уюта", посвященное ко Дню матерей.

Все прекрасное на земле начинается с матери: "Вселенная держится на матери - говорят в народе". Об этом свидетельствуют многочисленные легенды, мифы, пословицы, поговорки, песни, поэмы. Матери - это хранительницы домашнего тепла, мира. В жизни каждого человека мать занимает особое нужно обязательно уделить внимание.

На мероприятие приглашены матери-героини, видные деятели культуры, которые вложили неоценимый труд в процветании и воспитании подрастающих поколения. Такие как ветеран Фатима Мукушева, женщина, посвятившая всю свою жизнь и труд цирку. Поэтесса, корреспондент газеты "Кыргыз-Туусу", лауреат премии имени А.Осмонова Ж.Исабаева. Певица, мать-героина, отличник культуры Гульнара Кахарова.