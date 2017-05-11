Новгородец планирует пробежать 550 км вокруг самого Иссык-Куля за две недели

11 мая 2017, 15:51 Комментарии

Новгородец Сергей Савельев планирует пробежать 550 км вокруг Иссык-Куля за две недели. Об этом сообщают российские СМИ.

"13 мая он примет участие в VI Международном марафоне Кыргызстана Run the Silk Road памяти Сатымкула Джуманазарова — пробежит 42 километра 195 метров. Вместе с нашим земляком на старт в городе Чолпон-Ате выйдут около двух тысяч человек из 26 стран. После короткого отдыха четверку супермарафонцев (и Сергея в том числе) ждет настоящее испытание – пробег вокруг самого большого озера Кыргызстана – Иссык-Куля. В течение почти двух недель команда преодолеет дистанцию в 550 км", — говорится в сообщении.

На пробег вокруг Иссык-Куля Сергея Савельева пригласил его давний друг – петербуржец Александр Коротков, инициатор бегового туризма в России.

"Больше готовился морально. В день мы планируем преодолевать как минимум 50 км. Останавливаться будем в палатках, каждый берет палатку с собой. В Кыргызстане уже солнечно, даже жарко, как бы не обгореть сильно. В этом году на столь отчаянный поступок отважилась женщина – петербурженка Вера Мирошниченко", — делится Сергей Савельев.

По маршруту, в местах, где будет интернет, он намерен выкладывать фото в соцсети. Так что, друзья и единомышленники Савельева смогут видеть этапы преодоления сложного, но интересного пути.

Для Сергея Савельева это не первое беговое путешествие в его жизни. Летом прошлого года спортсмен пробежал 700 км по Пиренеям. Он и его товарищи не ставят целью финишировать как можно быстрее, важнее сам факт преодоления дистанции, испытание силы воли, позитивные эмоции от природы, достопримечательностей, общения друг с другом.