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Новгородец планирует пробежать 550 км вокруг самого Иссык-Куля за две недели

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/novgor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425314-ru.html

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11 мая 2017, 15:51       Комментарии

Новгородец Сергей Савельев планирует пробежать 550 км вокруг Иссык-Куля за две недели. Об этом сообщают российские СМИ.
"13 мая он примет участие в VI Международном марафоне Кыргызстана Run the Silk Road памяти Сатымкула Джуманазарова — пробежит 42 километра 195 метров. Вместе с нашим земляком на старт в городе Чолпон-Ате выйдут около двух тысяч человек из 26 стран. После короткого отдыха четверку супермарафонцев (и Сергея в том числе) ждет настоящее испытание – пробег вокруг самого большого озера Кыргызстана – Иссык-Куля. В течение почти двух недель команда преодолеет дистанцию в 550 км", — говорится в сообщении.
На пробег вокруг Иссык-Куля Сергея Савельева пригласил его давний друг – петербуржец Александр Коротков, инициатор бегового туризма в России.
"Больше готовился морально. В день мы планируем преодолевать как минимум 50 км. Останавливаться будем в палатках, каждый берет палатку с собой. В Кыргызстане уже солнечно, даже жарко, как бы не обгореть сильно. В этом году на столь отчаянный поступок отважилась женщина – петербурженка Вера Мирошниченко", — делится Сергей Савельев.
По маршруту, в местах, где будет интернет, он намерен выкладывать фото в соцсети. Так что, друзья и единомышленники Савельева смогут видеть этапы преодоления сложного, но интересного пути.
Для Сергея Савельева это не первое беговое путешествие в его жизни. Летом прошлого года спортсмен пробежал 700 км по Пиренеям. Он и его товарищи не ставят целью финишировать как можно быстрее, важнее сам факт преодоления дистанции, испытание силы воли, позитивные эмоции от природы, достопримечательностей, общения друг с другом.

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