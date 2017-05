В Алматы пассажирский автобус врезался в "Гелендваген" и протаранил столб: пострадали 17 человек (видео)

11 мая 2017, 16:14 Комментарии

В Алматы пассажирский автобус врезался в "Гелендваген" и протаранил столб: пострадали 17 человек. Об этом сообщают в Департаменте внутренних дел г. Алматы.

Известно, что ДТП произошло примерно в 12:00 на пересечении улицы Тлендиева с проспектом Раимбека. В полиции отмечают, что автобус 63-го маршрута двигался по спецполосе по проспекту. В том же направлении двигался "Mercedes-Benz Gelandewagen". При перестроении из одной полосы на другую внедорожник столкнулся с автобусом. Последний по инерции продолжил движение, в результате чего врезался в столб уличного освещения.

Известно, что за помощью к медикам обратились 17 человек, в том числе водитель "Mercedes-Benz Gelandewagen".

Ташкентская Софья #дтп, автобус снёс столб и Гелендваген !

A post shared by ДТП-ГАИ-КРИС-П |Алматы Онлайн| (@almaty_dtp) on May 10, 2017 at 10:35pm PDT