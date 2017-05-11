11 мая 2017, 15:40 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев посетит с рабочим визитом Китай. Об этом сообщает отел информационной политики аппарата главы государства.

По приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев посетит с рабочим визитом КНР для участия в работе международного Форума "Один пояс – один путь", который пройдет в Пекине 14-15 мая.

В рамках участия в работе форума также планируется встреча президента Алмазбека Атамбаева с Председателем КНР Си Цзиньпинем.