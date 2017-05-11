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Президент Алмазбек Атамбаев посетит с рабочим визитом Китай

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359661_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425312-ru.html

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11 мая 2017, 15:40       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев посетит с рабочим визитом Китай. Об этом сообщает отел информационной политики аппарата главы государства.
По приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев посетит с рабочим визитом КНР для участия в работе международного Форума "Один пояс – один путь", который пройдет в Пекине 14-15 мая.
В рамках участия в работе форума также планируется встреча президента Алмазбека Атамбаева с Председателем КНР Си Цзиньпинем.

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