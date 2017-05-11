В Бишкеке определили сильнейших гимнасток Кыргызстана

11 мая 2017, 15:48 Комментарии

В спортивно-оздоровительном комплексе "Газпром" в Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по художественной гимнастике.

По словам вице-президента Федерации художественной гимнастики Кыргызстана Назиры Айдаровой, турнир проводится с целью повышения уровня мастерства гимнасток, а также формирования сборной страны. "Попадая в сборную, девочки получают путевку на год, чтобы представлять страну на международной арене. Самые перспективные - это чемпионаты Азии и мира", - заявила она.

Отметим, чемпионат проводился в трех возрастных категориях - среди гимнасток 2005-2006 годов рождения, 2005-2002 г.р, а также 2001-го и старше.

Айдарова сообщила, что в последнее время данный вид спорта развивается в стране и в секцию записываются очень много детей. Именно поэтому в младшей категории большая конкуренция на состязаниях. "Жаль, что у нас девочки рано бросают гимнастику, тем не менее подрастающее поколение радует своими успехами. Недавно они выступили на фестивале Алины Кабаевой, которая была удивлена уровнем подготовки наших девочек", - сказала она.

Однако у сборной страны нет ковра, который бы соответствовал международным стандартам. По словам Айдаровой, отсутствие ковра сильно ощущается, когда спортсменки выступают на международных состязаниях и испытывают трудности, выполняя обыденные упражнение на современных коврах. "Конечно, наша федерация может осилить покупку современного ковра, однако стелить его нам негде. У нас нет своего зала, у которого потолок должен быть высотой минимум 12 метров. Но мы надеемся, что найдутся люди, которые нам помогут построить такой зал", - заключила она.

В двухдневном чемпионате участники показали свое мастерство в четырех видах упражнений с предметами: обручем, мячом, булавами, лентой. По итогам всех упражнений судьи определили призеров и чемпионов в многоборье.

Особенностью этого чемпионата стало то, что в состязаниях старшей возрастной категории (мастеров спорта) определили сразу трех чемпионов страны. Ими стали Аяна Болотканова, Ажар Махметова и Светлана Руденко. А второе и третье места заняли Айгерим Джумабекова и Айпери Кушалы кызы.

Аналогичная ситуация и в категории кандидатов в мастера спорта, однако тут не три, а две чемпионки страны. Золотыми медалями наградили Агату Быковскую и Айшу Изабекову. Серебро завоевала Аяна Усубалиева и третьей стала Сауле Ашимова.

Только в младшей возрастной категории определена одна чемпионка - Карина Мустафина. Второе место заняла Элиза Максытова, а бронзу завоевала Акмарал Азимова.