 
Доллар США: 67.7326 (+0.0994) 
Евро: 73.6287 (-0.22) 
Золото: 39.32 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Стали известны пять финалисток конкурса "Мисс футбол"Стали известны пять финалисток конкурса "Мисс футбол"Президент Алмазбек Атамбаев посетит с рабочим визитом КитайПрезидент Алмазбек Атамбаев посетит с рабочим визитом Китай

В Бишкеке определили сильнейших гимнасток Кыргызстана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359554_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425311-ru.html

Похожие новости

Вера Брежнева приедет в Бишкек для встречи с ВИЧ-инфицированными детьми

Исламские игры: определились соперники боксеров Кыргызстана

В связи с реконструкцией отрезок ул.Чолпон-Атинской будет закрыт – мэрия Бишкека

Сборную Кыргызстана проводили на IV Исламские игры солидарности в Баку

Отрезок улицы Чолпон-Атинской в Бишкеке закроют для ремонта (карта)

11 мая 2017, 15:48       Комментарии

В спортивно-оздоровительном комплексе "Газпром" в Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по художественной гимнастике.
По словам вице-президента Федерации художественной гимнастики Кыргызстана Назиры Айдаровой, турнир проводится с целью повышения уровня мастерства гимнасток, а также формирования сборной страны. "Попадая в сборную, девочки получают путевку на год, чтобы представлять страну на международной арене. Самые перспективные - это чемпионаты Азии и мира", - заявила она.
Отметим, чемпионат проводился в трех возрастных категориях - среди гимнасток 2005-2006 годов рождения, 2005-2002 г.р, а также 2001-го и старше.
Айдарова сообщила, что в последнее время данный вид спорта развивается в стране и в секцию записываются очень много детей. Именно поэтому в младшей категории большая конкуренция на состязаниях. "Жаль, что у нас девочки рано бросают гимнастику, тем не менее подрастающее поколение радует своими успехами. Недавно они выступили на фестивале Алины Кабаевой, которая была удивлена уровнем подготовки наших девочек", - сказала она.
Однако у сборной страны нет ковра, который бы соответствовал международным стандартам. По словам Айдаровой, отсутствие ковра сильно ощущается, когда спортсменки выступают на международных состязаниях и испытывают трудности, выполняя обыденные упражнение на современных коврах. "Конечно, наша федерация может осилить покупку современного ковра, однако стелить его нам негде. У нас нет своего зала, у которого потолок должен быть высотой минимум 12 метров. Но мы надеемся, что найдутся люди, которые нам помогут построить такой зал", - заключила она.
В двухдневном чемпионате участники показали свое мастерство в четырех видах упражнений с предметами: обручем, мячом, булавами, лентой. По итогам всех упражнений судьи определили призеров и чемпионов в многоборье.
Особенностью этого чемпионата стало то, что в состязаниях старшей возрастной категории (мастеров спорта) определили сразу трех чемпионов страны. Ими стали Аяна Болотканова, Ажар Махметова и Светлана Руденко. А второе и третье места заняли Айгерим Джумабекова и Айпери Кушалы кызы.
Аналогичная ситуация и в категории кандидатов в мастера спорта, однако тут не три, а две чемпионки страны. Золотыми медалями наградили Агату Быковскую и Айшу Изабекову. Серебро завоевала Аяна Усубалиева и третьей стала Сауле Ашимова.
Только в младшей возрастной категории определена одна чемпионка - Карина Мустафина. Второе место заняла Элиза Максытова, а бронзу завоевала Акмарал Азимова.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум