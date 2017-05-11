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Мобильный оператор О! открывает новые направления роуминга

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359662_mo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425310-ru.html

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Открываются авиарейсы из Ташкента и Новосибирска на Иссык-Куль

Открываются авиарейсы из Ташкента и Новосибирска на Иссык-Куль

11 мая 2017, 15:51       Комментарии

Благодаря запуску роуминга с операторами Mobily (Саудовская Аравия) и DU (ОАЭ) все абоненты мобильного оператора О! могут оставаться на связи, не меняя своего номера во время путешествия по странам с уникальным колоритом бескрайних пустынь и песчаных дюн.
Как и при нахождении дома, клиенты сети O! могут пользоваться за рубежом голосовой связью по выгодным тарифам без набора дополнительных команд и следить за состоянием своего мобильного счета в режиме реального времени, что очень удобно.
Новые соглашения о запуске 4G роуминга подписаны также с операторами SK Telecom (Корея), CTM (Макао), благодаря чему корпоративные абоненты О! могут пользоваться услугой пакетной передачи данных за границей на более высоких скоростях. Кроме того, для корпоративных абонентов стала возможной услуга пакетной передачи данных в сети оператора Mobile One (Сингапур).
Роуминг от мобильного оператора О! – связь в любой точке мира!
В центре внимания.

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