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Для решения вопросов, связанных с переходом Кыргызстана на ЦТВ, будет создан оперативный штаб

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/dlia-resh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425309-ru.html

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В Кыргызстане создадут оперативный штаб для решение вопросов по переходу на цифровое телевещание

11 мая 2017, 15:34       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Для своевременного решения вопросов, связанных с переходом с 15 мая 2017 года Кыргызстана на цифровое телерадиовещание, будет создан оперативный штаб с образованием выездных групп технических специалистов для устранения сбоев и помощи при подключении к цифровому телерадиовещанию. Об этом сказал первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев на очередном заседании Государственной комиссии по переходу на цифровое телерадиовещание в КР.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, в состав штаба войдут представители соответствующих государственных органов, организаций и руководители органов местного самоуправления.
По данным председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики Бакыта Шаршембиева, на сегодня по республике установлено 54 цифровых передатчика, которые обеспечивают 95% населения страны цифровым телевидением. Оставшиеся 5% населения проживают в 326 населенных пунктах, не охваченных цифровым телевещанием из-за того, что они расположены в так называемой "радиотеневой зоне". Для жителей этих населенных пунктов вещание аналогового телевидения будет сохранено и после 15 мая 2017 года, когда для всех остальных жителей республики аналоговое телевидение будет отключено и осуществлен на цифровое телевидение. Такая мера будет действовать до полной установки 211 цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов, которые позволят обеспечить жителей 326 сел цифровым телевидением. Договора на их поставку уже заключены. К настоящему моменту доставлено и установлено 9 ретрансляторов. В ближайшие дни в республику прибудет очередная партия ретрансляторов, которые будут установлены в определенных населенных пунктах.

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