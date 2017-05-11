Сборную Кыргызстана проводили на IV Исламские игры солидарности в Баку

11 мая 2017, 15:52 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Накануне в Бишкеке прошли проводы членов сборной команды КР на IV Исламские игры солидарности в городе Баку (Азербайджан). Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

В мероприятии приняли участие директор Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов, заместитель директора Госагентства Канатбек Арпачиев, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета КР Саламат Эргешов, а также руководители Дирекций по видам спорта, члены сборной команды КР и тренера.

По словам К.Аманкулова, спортсмены будут выступать по 12 видам спорта. "Участвуют сильнейшие спортсмены республики. Мы надеемся на хорошие результаты. Покажите максимально свои навыки. На играх будут представлены команды из 57 стран мира. Это прекрасная возможность показать, на что вы способны и как подготовлены", - отметил К.Аманкулов.

Членам сборной команды КР были розданы аккредитационные карточки для участия на играх в Баку.

Капитану команды сборной КР Каныбеку Жолчубекову (греко-римская борьба) был вручен флаг КР.

Также была продемонстрирована форма, в которой выступит на параде стран участниц IV Исламских игр солидарности знаменосец сборной команды КР Ноорузбек Акбар уулу (пулевая стрельба).

Форма сделана в кыргызском национальном колорите, со всеми элементами традиционной одежды кыргызского народа. Парадную форму изготовила отечественная компания Чапан KG.

Напомним, что IV Исламские игры солидарности пройдут с 12 по 22 мая в городе Баку (Азербайджан).