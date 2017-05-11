Проводятся специальные работы по обеспечению безопасности ядерно-опасных мест на территории Кыргызстана, - директор МАГАТЭ М.Крауз

11 мая 2017, 15:39 Комментарии

В Бишкеке состоялась встреча статс-секретаря Госэкотехинспекции Таалайбека Асылбекова и директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мартина Крауза. Как сообщает пресс-служба инспекции, стороны обсудили вопрос двухстороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасного использования и исследования атомной энергетики.

Т.Асылбеков отметил, что тесное сотрудничество с МАГАТЭ показывает свои положительные результаты в обеспечении технической безопасности. "Проводятся ряд значительных работ по ядерной безопасности совместно с зарубежными экспертами", -добавил он.

В свою очередь М.Крауз добавил, что проводятся специальные работы по обеспечению безопасности ядерно-опасных мест на территории Кыргызстана.