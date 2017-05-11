Отрезок улицы Чолпон-Атинской в Бишкеке закроют для ремонта (карта)

11 мая 2017, 15:40 Комментарии

В связи с реконструкцией отрезок улицы Чолпон-Атинской (Валиханова) будет закрыт для движения автотранспорта. Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, ссылаясь на муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис", с 16 мая на отрезке улицы Чолпон-Атинской от проспекта Чуй до улицы Анкара (Горького) будет производиться ремонт дорожного полотна, устройство тротуаров, ирригационной системы.

Мэрия столицы просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.