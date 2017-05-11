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Стали известны пять финалисток конкурса "Мисс футбол"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425305-ru.html

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11 мая 2017, 15:49       Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Федерация футбола огласила имена пятерых финалисток конкурса "Мисс футбол - 2017".
Ранее были представлены девять полуфиналисток. За них голосовали пользователи социальных сетей, подписанные на страницу Федерации футбола КР в Facebook.
© Фото / пресс-служба ФФКРУчастница конкурса "Мисс футбол — 2017" Айсулуу Аракеева В финал прошли пять конкурсанток, набравшие наибольшее количество голосов:
<ul> <li>Айсулуу Аракеева - 690 голосов;</li> <li>Надира Исакова - 535;</li> <li>Наталия Гайворонская - 257;</li> <li>Вероника Ковтунова - 219;</li> <li>Тинатин Ишенбекова - 207.</li> </ul> Для участия в последнем туре конкурса финалисткам необходимо отправить федерации видео на тему "Почему я люблю футбол?" (длительность - 30 секунд). Обладательницу звания "Мисс футбол" жюри назовет 15 мая.
Победительница конкурса получит возможность представлять Федерацию футбола КР на всех международных мероприятиях, участвовать в различных фото- и видеосъемках.

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