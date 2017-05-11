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В Узбекистане объявили конкурс на лучший портрет Ислама Каримова

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359654_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425302-ru.html

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11 мая 2017, 15:09       Комментарии

Академия художеств Узбекистана объявила конкурс на лучший портрет первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщается на сайте академии.
В конкурсе могут принимать участие профессиональные художники, графики и живописцы, ограничений по размерам работ нет. Конкурс продлится до 31 июля. Победителей ждут призы от Академии художеств Узбекистана.
Напомним, победителем международного конкурса на лучший проект памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову стал Ильхом Джаббаров. Скульптору Джаббарову, которого преследовали во времена правления Каримова, поручено создать памятники бывшему президенту в Ташкенте, Самарканде и Карши.

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