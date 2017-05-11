Google вернул флагу Кыргызстана привычный алый цвет

11 мая 2017, 15:13 Комментарии

Популярная поисковая система "Гугл" теперь показывает красный цвет государственного флага Кыргызской Республики. Напомним, по неизвестной причине символика страны была заменена на один из первоначальных вариантов флага, на котором цвет полотна голубой.

Отметим, 2 июля 1991 года Президиум Верховного Совета Республики Кыргызстан объявил о подготовке новых образцов символик (гимн, герб, флаг). Первоначально Бекбосун Жайчибеков и Сабыр Иптаров предложили голубой флаг с белым "плоским" тюндюком и шестью белыми звездами вокруг него. Однако в итоге была принята модель уже привычная для нас.

После того как в интернет-изданиях началось обсуждение неточностей поисковой системы, неполадка была устранена. Сейчас при наборе в поиске слова "Кыргызстан" или "Кыргызская Республика" система выдает красный флаг.